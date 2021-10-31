Установку шумозащитных экранов продолжат на трассах Оренбуржья

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер на своей странице в Instagram сообщил, что в этом году построили и отремонтировали 765 км дорог. Он недавно побывал на участке трассы М-5 «Урал», что на подъезде к Оренбургу.

«Здесь дорогу расширили до четырех полос, установили барьерное ограждение, шумозащитные экраны. Для пешеходов обустроили тротуары и пешеходные переходы, автобусные павильоны. В следующем году мы продолжим эту работу», — рассказал Денис Паслер.

Глава региона проанонсировал аналогичные работы при ремонте городских и областных дорог, передает РИА «Оренбуржье».

«При капремонте трассы Оренбург — Илек — граница с Республикой Казахстан также планируем установить шумозащитные экраны. Такой же подход к работе используем и при ремонте городских и региональных дорог», — подчеркнул губернатор.

Ранее в Оренбургской области открыли движение по трем мостам на дорогах межмуниципального и регионального значения. Путепроводы находятся на трассах, ремонт которых проходил в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». 26 октября транспорт пустили на мост через реку Каргалка на автодороге Каргала–Зубаревка в Оренбургском районе. Ограничение движения на переправе продлилось полтора месяца. 25 октября было открыто движение по мосту через реку Камса на дороге Орск–Домбаровский–Светлый в Домбаровском районе, а также через реку Сухушка на дороге Шарлык–Новосергиевка в Новосергеевском районе.