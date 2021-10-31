Ежедневные рейды на водоемах проводятся в Астраханской области

Сотрудники Государственной инспекции по маломерным судам ежедневно патрулируют акватории Астраханской области.

Так, инспекторский состав ГИМС по Наримановскому району провел рейд на реке Волга и реке Бузан. Судовладельцев, рыбаков и отдыхающих предупредили об опасностях, которые подстерегают их на воде осенью, передает «Астрахань 24». Также рейд провели и в Лиманском районе. Специалисты проверили 15 маломерных судов и вынесли три постановления. Пассажиры в лодке находились без спасательных жилетов.

Астрахань войдет в федеральную концепцию федерального туризма, которую правительство России примет до 15 ноября. Документ станет мощным стимулом для развития туризма в Астраханской области. Концепцию реализуют в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». По словам замглавы правительства Дмитрия Чернышенко, это окажет значительное влияние на увеличение внутреннего и внешнего туристического потоков.