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СК проверит видео с издевательствами над пенсионеркой с деменцией в Челябинске

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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Челябинской области Петру Решетникову подробно изучить и проверить обстоятельства издевательских действий в отношении пожилой женщины с деменцией в видеостримах. Об этом 31 октября сообщает пресс-служба ведомства.

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По данным следствия, недавно в СМИ появилась информация о том, что двое жителей Челябинска ежедневно проводят прямые видеотрансляции в интернете, в ходе которых всячески издеваются над пенсионеркой, страдающей деменцией. Как уточняется, за демонстрацию унижений больной женщины стримеры получают щедрые пожертвования от подписчиков.

«По данному факту следственными органами СК РФ по Челябинской области организована процессуальная проверка. В ходе нее будет установлено, имеются ли в действиях указанных лиц признаки преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ «Истязание», — сказано в сообщении.

В марте члены Совета Федерации поддержали предложение о введении в Уголовном кодексе РФ статьи за треш-стримы. Эту тему в ходе пленарного заседания поднял глава комиссии СФ по взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

12 февраля пользователи Сети призвали правоохранительные органы обратить внимание на блогера из Краснознаменска Кирилла Зырянова, известного как VjLink, после стрима с издевательствами над инвалидом. Во время эфира за донаты ему давали пить алкоголь в больших количествах, а также мешали спать ночью, для этого зрители даже заказывали музыку.

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