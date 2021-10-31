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WP: США и Европа обеспокоены «наращиванием» российских войск у границы с Украиной

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Официальные лица США и стран Европы обеспокоены якобы наращиванием российских войск на границе с Украиной, сообщили источники The Washington Post.

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По данным газеты, чиновники утверждают, что видят «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России» и усиление военных впервые с момента проведения российско-белорусских учений «Запад-2021». Это усилило опасения, возникшие в апреле, когда страны Запада выражали обеспокоенность из-за действий РФ у своих же западных границ.

23 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что США и Европа преисполнены фантазий по поводу мифической российской угрозы. Кроме того, 20 октября министр обороны РФ Сергей Шойгу напомнил, что именно НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии. При этом в Москве фиксируют и активную милитаризацию Украины странами Запада.

22 октября украинские военные получили от США противотанковые ракетные комплексы (ПТРК) Javelin, боеприпасы под «калибры НАТО» и медаптечки. Общая стоимость груза составляет $60 млн. Это уже третья подобная партия. Также Украина анонсировала получение британских ракет.

МИД призывает США, Германию и Францию прекратить снабжать Киев оружием. Вместе с тем официальный представитель внешнеполитического российского ведомства добавила, что подобные непрекращающиеся поставки Киеву вооружений западными странами укрепляют мнение Украины о возможности силового решения конфликта к Донбассе.

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