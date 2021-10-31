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Фигуристка Валиева прокомментировала свою победу на Гран-при Канады

Фигуристка Вилиева о победе на Гран-при: Очень рада рекордным оценкам
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Российская фигуристка Камила Валиева заявила, что рада победе и рекордным оценкам на Гран-при в Канаде.

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Как пишет «Спорт Экспресс», 15-летняя спортсменка набрала 265,08 балла (84,19 + 180,89), обновив мировые рекорды в произвольной программе и по сумме короткой и произвольной программ, которые ранее также принадлежали ей.

«Счастлива, что у меня получилось выполнить мою программу. С небольшими помарками. Я постаралась в своей программе сделать все задуманное. Для меня это была главная задача. Очень рада рекордным оценкам», — отметила она.

Валиева добавила, что будет стараться выполнять программы чуть лучше.

По итогам Гран-при в Ванкувере российские фигуристки заняли все призовые места. Второй оказалась Елизавета Туктамышева, получившая 232,88 балла, а замкнула тройку лидеров Алена Косторная (214,54).

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