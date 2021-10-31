Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта с профессиональным праздником и указал, что в этой отрасли всегда работали настоящие, преданные делу профессионалы. Поздравительная телеграмма опубликована 31 октября на сайте Кремля.

«Отрадно, что в отечественном автотранспортном комплексе всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации — настоящие, преданные делу профессионалы. Убежден, вы и впредь будете с уважением относиться к традициям предшественников, достойно решать поставленные задачи», — говорится в заявлении.

Президент также отметил, что транспорт занимает уверенные позиции в общей системе перевозок, активно работает на укрепление межрегиональных и международных связей и на развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса. Кроме того, он отметил, что и городской, и автомобильный транспорт напрямую влияют на качество жизни россиян.

«В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходит современная, экологичная, удобная техника, успешно воплощаются в жизнь масштабные программы», — добавил Путин, пожелав работникам всего наилучшего.

6 октября заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил, что парк электробусов «Мосгортранса» за три года увеличился с нуля до 800 машин. Ликсутов подчеркнул, что переход на экологичный электрический транспорт — это тренд развития мировых городов.