Экс-главком НАТО назвал Путина умным тактиком

Президент РФ Владимир Путин, по мнению экс-главнокомандующего НАТО, адмирала ВМС США Джеймса Ставридиса, является умным тактиком, альянсу приходится учитывать военный потенциал России. Об этом в воскресенье, 31 октября, Ставридис заявил Bloomberg.

«Путин — умный тактик с большим аппетитом к риску», — подчеркнул Ставридис.

Североатлантический альянс рассматривает угрозу со стороны Китая, учитывая роль Москвы, добавил он.

Ставридис напомнил, что лидер КНР Си Цзиньпин и Путин укрепляют сотрудничество двух стран. Так, проводятся совместные военно-морские учения в северной части Тихого океана, в Атлантике и Балтийском море, пояснил Ставридис.

Адмирал указал и на то, что РФ обладает «нескончаемым ядерным арсеналом».

На текущий момент у НАТО нет возможности не обращать внимания на Россию, резюмировал Ставридис.

21 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что НАТО и генсек альянса Йенс Столтенберг загнали отношения с Россией в такое состояние, в каком они не находились даже во времена холодной войны.

В октябре прошлого года на тот момент еще президент США Дональд Трамп заявил, что в плане интеллекта демократ Джо Байден серьезно уступает российскому лидеру Владимиру Путину.

«Что я точно знаю, так это то, что председатель КНР Си Цзиньпин нам поблажек не делал. У них (Путина, Ким Чен Ына и Си Цзиньпина) на 100% острый ум», — подчеркивал Трамп.