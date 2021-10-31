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Гинцбург: в ЕС могут не признавать «Спутник V» из-за различий в законодательствах

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Признание российской вакцины от коронавируса «Спутник V» в ЕС и ВОЗ пошло бы быстрее, если бы этот процесс основывался на результатах ее практического использования. Однако, как указал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, чиновники Европейского медицинского агентства (ЕМА) и Всемирной организации здравоохранения предпочитают не замечать успехов вакцинации российским препаратом.

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«Прививочная кампания показала, что «Спутник V» блестяще справляется с защитой организма от широкого спектра штаммов коронавируса. Однако чиновники EMA и отчасти ВОЗ не хотят этого видеть», — заявил Гинцбург в интервью «Вечерней Москве».

Еще одной из вероятных причин непризнания вакцины в ЕС глава Центра Гамалеи назвал различия в европейском и российском законодательствах, порождающие, по его мнению, задержки.

Гинцбург подчеркнул, что такие «шероховатости» позволяют при желании найти поводы придраться к российской вакцине.

Накануне президент России Владимир Путин призвал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ускорить оценку качества вакцин от коронавируса, а страны G20 — проработать вопрос о взаимном признании национальных сертификатов вакцинации.

Российский лидер напомнил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Европейское медицинское агентство (EMA) может одобрить «Спутник V» в I квартале следующего года, но только при наличии недостающих данных, которые должны быть предоставлены до конца ноября.

Минздрав РФ отметил в свою очередь, что подготовка дополнительных документов завершается. 17 августа министр иностранных дел РФ Сергей Лавров указал на политизированность затягивания процесса регистрации российских вакцин на Западе.

«Спутник V» разработали специалисты центра имени Гамалеи. Он был зарегистрирован в августе 2020 года и стал первой в РФ и мире вакциной от COVID-19.

В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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