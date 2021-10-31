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WP: США и Европа обеспокоены наращиванием российских войск у границы с Украиной

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Официальные лица США и стран Европы обеспокоены наращиванием российских войск на границе с Украиной, сообщили источники The Washington Post.

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Некоторые официальные лица в США и странах Европы считают, что Россия усиливает войска на границе с Украиной. По данным газеты, чиновники утверждают, что видят «необычные перемещения техники и военных на западном фланге России». Это усилило опасения, возникшие в апреле, когда страны Запада выражали обеспокоенность из-за действий РФ у своих западных границ.

Однако, как уточнял весной глава Минобороны Сергей Шойгу, была проведена проверка боеготовности войск Западного и Южного военных округов.

23 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что США и Европа преисполнены фантазий по поводу мифической российской угрозы и пытаются выставить Россию агрессором. Россия так же, как и другие государства, проводит плановые военные учения, отметила дипломат.

«Мы никогда не провоцировали какого-то международного коллапса, какой-то мировой беды. Никогда такого не было. А другие страны это делали», — заключила она.

Кроме того, 20 октября Шойгу напомнил, что именно НАТО укрепляет свою военную инфраструктуру в непосредственной близости от границ Союзного государства России и Белоруссии.

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