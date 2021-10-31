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Во время пандемии выросли траты россиян на онлайн-знакомства

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Переход на удаленный режим работы, а также сокращение возможностей посещать общественные места и мероприятия привели к увеличению финансовых трат россиян на знакомства через интернет. Наиболее заметно чеки на такого рода онлайн-услуги выросли за последние три квартала 2021 года. Об этом свидетельствуют данные исследования банка «Русский стандарт», которые 31 октября передает «РИА Новости».

Так, в ходе эксперимента аналитики изучили количество, общие суммы и средние чеки на покупки россиян в категории «знакомства» по банковским картам за три квартала прошлого и текущего годов.

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«Вынужденный уход на дистанционную работу и сокращение времени пребывания в общественных местах, судя по всему, подтолкнули людей активнее бороться с одиночеством. По данным банка, за три квартала 2021 года относительно января–сентября 2020 года общее количество операций в сегменте онлайн-знакомств выросло более чем вдвое, а средний чек при этом стал больше на 3% и составил 1584 рубля», — говорится в материале.

Также эксперты отметили у российских граждан рост интереса к поиску в Сети второй половины. При этом среди женщин эта динамика оказалась сравнительно более высокой. Так, согласно объективным подсчетам, за три квартала этого года общее количество операций с банковскими картами по оплате услуг соответствующих тематических сайтов у представительниц прекрасного пола увеличилось более чем в три раза, в то время как у мужчин данный показатель вырос чуть больше, чем вдвое, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Средний же чек за одну покупку по карте в этом сегменте у женщин оказался немного выше, а именно 1657 рублей против 1563 рублей.

Ранее, 29 октября, в распоряжение «Известий» поступило исследование, из результатов которого следует, что спрос на туры вырос на 51% после объявления периода нерабочих дней в России. По данным аналитиков, средний чек на авиабилеты с момента объявления нерабочих дней в Москве вырос на 20% по сравнению с тем же периодом прошлой недели.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы могут при необходимости ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

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