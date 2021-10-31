Одна из пострадавших назвала возможную причину отравления в отеле в Египте

Причиной массового отравления россиян в Хургаде могла стать водопроводная вода в отеле. Об этом изданию «Бизнес Online» рассказала одна из пострадавших.

По словам женщины, местная больница переполнена постояльцами отеля, большинство их них дети.

«У всех температура высокая, тошнота, рвота, диарея. Сказали, что будут возбуждать уголовное дело против отеля из-за антисанитарных условий», — отметила она.

По ее словам, лично она перед появлением первых признаков отравления полоскала рот водой из-под крана.

Другая российская туриста, Елизавета, проживавшая в отеле в Хургаде, где ранее отправились 40 россиян, рассказала о признаках антисанитарии. На первый взгляд, отметила она, в отеле было всё как обычно, но она заметила, что тарелки грязные.

«В мелочах можно было найти антисанитарию», — рассказала женщина «Известиям».

29 октября она переехала в другой отель.

«Пообедали и переехали в другой. А ночью у сестры и у меня начались такие же признаки отравления. Где-то в час ночи стало очень плохо», — отметила она.

По ее словам, сейчас уже состояние улучшилось благодаря таблеткам. В целом отель туристке не понравился. Она добавила, что помимо признаков антисанитарии также была невкусной еда.

Инцидент произошел в отеле AMC Royal 30 октября.

31 октября в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся российских граждан в Хургаде достигло 40 человек, из них четверо выписаны из больницы. При этом в российском генконсульстве «Известиям» рассказали, что состояние всех госпитализированных граждан РФ удовлетворительное. Санитарные власти египетского курорта закрыли отель, прокуратура начала расследование.