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Одна из пострадавших назвала возможную причину отравления в отеле в Египте

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Причиной массового отравления россиян в Хургаде могла стать водопроводная вода в отеле. Об этом изданию «Бизнес Online» рассказала одна из пострадавших.

По словам женщины, местная больница переполнена постояльцами отеля, большинство их них дети.

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«У всех температура высокая, тошнота, рвота, диарея. Сказали, что будут возбуждать уголовное дело против отеля из-за антисанитарных условий», — отметила она.

По ее словам, лично она перед появлением первых признаков отравления полоскала рот водой из-под крана.

Другая российская туриста, Елизавета, проживавшая в отеле в Хургаде, где ранее отправились 40 россиян, рассказала о признаках антисанитарии. На первый взгляд, отметила она, в отеле было всё как обычно, но она заметила, что тарелки грязные.

«В мелочах можно было найти антисанитарию», — рассказала женщина «Известиям».

29 октября она переехала в другой отель.

«Пообедали и переехали в другой. А ночью у сестры и у меня начались такие же признаки отравления. Где-то в час ночи стало очень плохо», отметила она.

По ее словам, сейчас уже состояние улучшилось благодаря таблеткам. В целом отель туристке не понравился. Она добавила, что помимо признаков антисанитарии также была невкусной еда.

Инцидент произошел в отеле AMC Royal 30 октября.

31 октября в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся российских граждан в Хургаде достигло 40 человек, из них четверо выписаны из больницы. При этом в российском генконсульстве «Известиям» рассказали, что состояние всех госпитализированных граждан РФ удовлетворительное. Санитарные власти египетского курорта закрыли отель, прокуратура начала расследование.

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