Гинцбург назвал способ улучшить состояние при постковидном синдроме

Вакцинация при постковидном синдроме может улучшить состояние здоровья пациента, заявил 31 октября директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, до сих пор плохо понятно, чем обусловлен постковидный синдром. Одна из причин — это циркуляция иммунных комплексов, которые способны вызывать различные воспаления. В частности, они влияют на почки и другие органы.

«Дополнительное усиление иммунитета [с помощью прививки] приводит к тому, что этих иммунных комплексов [способных вызывать различные воспаления] становится меньше, и если это действительно так, то я не исключаю такой эффект (усиления иммунитета от вакцинации при постковидном синдроме — Ред.)», — сказал Гинцбург в беседе с «РИА Новости».

При этом он подчеркнул, что пока никаких исследований в рамках этого эффекта не было, и сам вопрос требует углубленного изучения.

Ранее в воскресенье замдиректора по клинической работе Московского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г.Н. Габричевского Роспотребнадзора Татьяна Руженцова назвала изменение голоса одним из выражений постковидного синдрома у переболевших «Дельта»-штаммом COVID-19.

Кроме того, по ее словам, постковидный синдром может быть выражен снижением когнитивных функций, утомляемостью, а также воспалением носоглотки.

Ранее, 16 октября, врач-психотерапевт Екатерина Мисевич рассказала, что одним из последствий коронавируса может стать депрессия. При этом она пояснила, что депрессивное состояние после COVID-19 может возникать не только как реакция организма на болезнь, но и как ответ на вызванный пандемией стресс. По словам психотерапевта, если у человека раньше не было периодов упадка и при этом он менее полугода назад переболел коронавирусом, то, вероятно, есть прямая связь.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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