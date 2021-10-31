Прямой эфир
Мир
Bloomberg узнал о волнении США и Японии из-за слов Путина о нефти за $100
Общество
Вильфанд спрогнозировал погоду в азиатской и европейской частях России
Спорт
Фигуристка Валиева победила на Гран-при в Канаде с двумя рекордами
Мир
В генконсульстве в Хургаде рассказали о состоянии отравившихся россиян
Мир
Захарова заявила о разрушении США консульских услуг в России
Мир
Кандидаты правящей партии Грузии на выборах мэров победили в 19 из 20 городов
Мир
Болдуин назвал гибель на съемках событием «одним на триллион»
Мир
Число отравившихся россиян в отеле Хургады достигло 40
Наука
Космический корабль «Прогресс» совершит рекордный годовой полет на МКС
Мир
Пушков назвал провалом руководства НАТО утрату контактов с Россией

Врач назвал способы борьбы с метеозависимостью

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Побороть метеозависимость могут помочь регулярные занятия спортом, правильное питание, а также прием контрастного душа. Об этом рассказал главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

Сон только снится: как жителям больших городов решить проблемы со сном
При этом хронический недосып имеет в основном социальные причины

«Для этого нужно регулярно принимать контрастный душ, другие закаливающие процедуры, зарядку, необходимо качественно высыпаться и придерживаться сбалансированного питания. Следует включить в меню больше овощей и фруктов, содержащих витамины и нужные микроэлементы», — цитирует врача «РИА Новости» 31 октября.

Он пояснил, что контрастный душ необходим для тренировки сосудов особенно чувствительных к изменениям погоды людей.

Также, по словам Тяжельникова, нужно постараться не нервничать и не переутомляться.

20 октября врач-терапевт Анастасия Луканина заявила о том, что изменение погодных условий не влияет на здоровье. По ее словам, в международной классификации болезней отсутствуют данные о метеочувствительности или метеозависимости.

Как отметила эксперт, причинами плохого самочувствия могут являться сопутствующие патологии, например, ошибки в питании. Упадок сил, боли в суставах, бессонница и головная боль, которые нередко связывают с переменой погоды, на самом деле может быть мигренью либо болью от напряжения.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021