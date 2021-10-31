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Боксер Кудряшов назвал Махачева чемпионом всего мира

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Российский боксер Дмитрий Кудряшов отреагировал на победу бойца Ислама Махачева над новозеландцем Дэном Хукером в рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби.

«Ислам Махачев — звезда не только России, все ждут от него таких побед», — выразил мнение Кудряшов.

Кроме того, Кудряшов назвал непростым другой бой вечера — противостояние Петра Яна и американца Кори Сэндхагена, победителем из которого вышел россиянин. Эксперт подчеркнул, что Ян «настолько сильный, что готов драться со всеми».

Что касается бойца Александра Волкова, то Кудряшов заявил, что знаком с ним и считает, что тот проделал большую работу.

30 октября в Абу-Даби прошел турнир UFC 267. В рамках мероприятия Ислам Махачев болевым приемом победил новозеландца Дэна Хукера. Кроме того, россиянин Александр Волков одержал победу в поединке против поляка Марчина Тыбуры. при этом в одном из главных поединков вечера Петр Ян одержал победу над американцем Кори Сэндхагеном и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

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