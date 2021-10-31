Тейшейра победил Блаховича и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

Тейшейра победил Блаховича и стал чемпионом UFC в полутяжелом весе

2021-10-31 04:59:16

2021-10-31 04:59:16

2021-10-31 04:59:16

2021-10-31 04:59:16

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