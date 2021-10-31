Россиянка назвала вероятную причину отравления в отеле Хургады

Возможной причиной отравления российских туристов в отеле AMC Royal на египетском курорте Хургада могла стать водопроводная вода. Об этом 30 октября рассказала пострадавшая туристка из Татарстана Елена Сергеева.

По словам женщины, в гостинице они умывались и полоскали рот водой из-под крана.

Семья туристки заселилась в отель AMC Royal Hotel 28 октября и уже на третий день женщина почувствовала различные недомогания: тошноту, рвоту, диарею, повышенную температуру.

«Через час приехала скорая, забрала в госпиталь. В течение всего дня велись допросы полицией, судьей, мэром города. Вечером стало плохо ребенку, его привезли на скорой. Больница переполнена только жителями нашего отеля. В основном все дети. Заносят на руках. У всех температура высокая, тошнота, рвота, диарея», — поделилась Сергеева в беседе с изданием «БИЗНЕС Online».

31 октября в Федерации туристических палат Египта сообщили, что число отравившихся российских граждан в Хургаде достигло 40 человек, из них четверо уже выписаны из больницы. При этом в российском генконсульстве уточнили, что состояние всех госпитализированных граждан РФ удовлетворительное.

Как рассказал генконсул РФ в Хургаде Виктор Воропаев, санитарные власти египетского курорта на 48 часов закрыли отель, где произошло массовое отравление российских туристов.

Прокуратура начала расследование в отеле AMC Royal. За несоблюдение требований санитарной безопасности в отношении продуктов питания, напитков и оказываемых услуг отелю может грозить не только крупный штраф, но полное закрытие с отзывом лицензии.