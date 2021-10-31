Болдуин назвал гибель на съемках событием «одним на триллион»

Американский актер Алек Болдуин назвал гибель на съемочной площадке случаем «одним на триллион» и усомнился в возобновлении производства вестерна Rust, передает 30 октября телеканал CNN.

Болдуин впервые высказался на камеру по поводу гибели кинооператора Галины Хатчинс после его выстрела. Он вышел из машины и дал комментарий преследовавшим его журналистам.

По словам актера, за последние 75 лет на территории США во время съемок кинокартин было выпущено миллиарды пуль, и практически все такие случаи заканчивались «без последствий».

«Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион», — сказал он.

Также Болдуин отметил, что не думает о возобновлении съемок фильма.

27 октября помощник режиссера фильма Rust Дэвид Холлс признал нарушения с оружием на съемочной площадке, где Болдуин случайно застрелил кинооператора. По его словам, ассистентка по оружию Ханна Гутьеррес-Рид всегда открывала затвор, крутила барабан. Но на репетиции, где произошла трагедия, он видел, что в пистолете было три пули, и не мог припомнить, чтобы барабан прокрутили.

Актер Стью Брамбо, исполнивший роль главного героя в фильме, в свою очередь, рассказал, что Гутьеррес-Рид безрассудно обращалась с оружием на съемочной площадке этого проекта, и он убеждал помощника режиссера фильма уволить ее.

В этот же день шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что в пистолете в руках Болдуина был, «предположительно, боевой патрон».

При этом отмечалось, что прокуратура может выдвинуть уголовное обвинение после инцидента. В настоящее время идет расследование несчастного случая, но не убийства.

21 октября на ранчо Бонанза Крик актер Болдуин в ходе съемки одной из сцен выстрелил из оружия, ранив Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Женщина получила тяжелую травму и скончалась травматологическом центре, куда ее доставили вертолетом. Режиссера после оказания медпомощи выписали.

Спустя день актер заявил, что сотрудничает со следствием и находится в глубоком шоке в связи с произошедшим.