Прямой эфир
Мир
В Хургаде на два дня закрыли отель после отравления туристов из РФ
Общество
Вильфанд спрогнозировал погоду в азиатской и европейской частях России
Спорт
Петр Ян выразил готовность провести поединок со Стерлингом
Мир
В генконсульстве в Хургаде рассказали о состоянии отравившихся россиян
Мир
Захарова заявила о разрушении США консульских услуг в России
Спорт
Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Спорт
Тейшейра нокаутировал Блаховича и стал самым возрастным новым чемпионом UFC
Мир
Число отравившихся россиян в отеле Хургады достигло 40
Наука
Космический корабль «Прогресс» совершит рекордный годовой полет на МКС
Мир
Глава МИД России и Франции обсудили ряд острых вопросов

Болдуин назвал гибель на съемках событием «одним на триллион»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американский актер Алек Болдуин назвал гибель на съемочной площадке случаем «одним на триллион» и усомнился в возобновлении производства вестерна Rust, передает 30 октября телеканал CNN.

Актерский арсенал: что случилось с Болдуином на съемках фильма «Ржавчина»
В России подобные трагедии практически исключены, считают представители индустрии

Болдуин впервые высказался на камеру по поводу гибели кинооператора Галины Хатчинс после его выстрела. Он вышел из машины и дал комментарий преследовавшим его журналистам.

По словам актера, за последние 75 лет на территории США во время съемок кинокартин было выпущено миллиарды пуль, и практически все такие случаи заканчивались «без последствий».

«Происшествия случаются на съемочных площадках время от времени, но не такие. Это эпизод из разряда один на триллион, это событие одно на триллион», — сказал он.

Также Болдуин отметил, что не думает о возобновлении съемок фильма.

27 октября помощник режиссера фильма Rust Дэвид Холлс признал нарушения с оружием на съемочной площадке, где Болдуин случайно застрелил кинооператора. По его словам, ассистентка по оружию Ханна Гутьеррес-Рид всегда открывала затвор, крутила барабан. Но на репетиции, где произошла трагедия, он видел, что в пистолете было три пули, и не мог припомнить, чтобы барабан прокрутили.

Актер Стью Брамбо, исполнивший роль главного героя в фильме, в свою очередь, рассказал, что Гутьеррес-Рид безрассудно обращалась с оружием на съемочной площадке этого проекта, и он убеждал помощника режиссера фильма уволить ее.

В этот же день шериф округа Санта-Фе Адан Мендоса заявил, что в пистолете в руках Болдуина был, «предположительно, боевой патрон».

При этом отмечалось, что прокуратура может выдвинуть уголовное обвинение после инцидента. В настоящее время идет расследование несчастного случая, но не убийства.

21 октября на ранчо Бонанза Крик актер Болдуин в ходе съемки одной из сцен выстрелил из оружия, ранив Хатчинс и режиссера Джоэла Соузу. Женщина получила тяжелую травму и скончалась травматологическом центре, куда ее доставили вертолетом. Режиссера после оказания медпомощи выписали.

Спустя день актер заявил, что сотрудничает со следствием и находится в глубоком шоке в связи с произошедшим.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021