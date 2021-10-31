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Минздрав рекомендовал использовать «Спутник Лайт» только при ревакцинации

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» должна использоваться только при ревакцинации. Об этом сообщил в субботу, 30 октября, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«В связи с тем, что «Дельта»-штамм идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — пояснил Мурашко во время рабочей поездки по Владимирской области.

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Для первой прививки по-прежнему рекомендуется использовать зарегистрированные в России вакцины, в том числе «Спутник V», пояснил министр здравоохранения.

Как ранее сообщал Минздрав, дополнительные поставки «Спутника Лайт» в регионы будут осуществлены в ближайшую неделю.

Накануне пресс-служба губернатора Курганской области рассказала, что в Кургане был отмечен дефицит вакцины «Спутник Лайт», в других муниципалитетах региона вакцинация ею продолжается. Это связано с повышенным спросом на нее, уточнили в пресс-службе.

28 октября сообщалось, что на складах Санкт-Петербурга и некоторых районах Вологодской области кончились запасы «Спутника Лайт».

Вакцина «Спутник Лайт» в отличие от «Спутника V» однокомпонентная. Привившиеся ею жители могут получить QR-код уже после одного укола. Вакцина рекомендована тем, кто вакцинировался или переболел коронавирусом полгода назад. Пройти ревакцинацию можно также «Спутником V».

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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