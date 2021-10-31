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Тейшейра прокомментировал свое чемпионство в UFC

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Бразилец Гловер Тейшейра рассказал, что шел к чемпионству в UFC на протяжении 20 лет и теперь не может подобрать слов, чтобы описать свои чувства после завоевания титула.

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«Я столько думал, что я скажу в эту минуту, но так и не придумал. Я выиграл пояс в 42 года, побил рекорд. И я буду бить их дальше. Октагон — мой дом. Вся эта кровь... Я уже был здесь не раз, это мой дом», – приводит его слова «Спорт-Экспресс».

По словам Тейшера, он не мог дать Блаховичу ни шанса, несмотря на то, что в первом раунде тот его «неплохо держал». Польский соперник заслуживает только уважения, добавил он.

«Я говорил вам, что я вернусь домой с титулом, и я возвращаюсь с ним», — сказал бразильский боец.

Следующим его соперником Тейшейры, по его словам, станет чех Иржи Прохазка.

30 октября Тейшейра победил Блаховича удушающим приемом во втором раунде поединка в рамках UFC 267 в Абу-Даби. Он завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе и стал первым бойцом, который впервые завоевал чемпионство UFC после 40 лет.

Также на турнире в Абу-Даби российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян одержал победу в поединке против американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. А россиянин Александр Волков победил в бое против поляка Марчина Тыбуру.

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