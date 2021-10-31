Вильфанд спрогнозировал погоду в азиатской и европейской частях России

Ночные морозы в азиатской части России в ближайшие дни будут достигать -10...-15 градусов, а вот на европейской территории страны следует ожидать теплую погоду. Об этом сообщил 31 октября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд ТАСС.

«Очень холодная погода будет в самых густонаселенных районах азиатской части страны. Это юг Западной Сибири: Омская, Томская, Новосибирская, Кемеровская области, Алтайский край. Там очень холодная погода, температура примерно на 5-6 градусов ниже нормы, и там будут ночные морозы очень существенные, до -10...-15 градусов», — сказал он.

По словам метеоролога, днем температура воздуха в этой части страны также будет ниже нуля, тогда как на юге европейской части России установится теплая погода.

«Там температура почвы будет прогреваться более значительно, поэтому уже с воскресенья на Черноморском побережье температура будет плюс 21-23 градуса, замечательная температура. В Крыму — примерно плюс 17-18. Конечно, температура воды уже не такая, нельзя говорить о бархатном сезоне», — заключил он.

Ранее, 27 октября, Вильфанд сообщал, что температура в Европейской России к началу ноября достигнет 14 градусов. По его словам, это связано с формированием циклона на севере, а на юге антициклона.

В этот же день метеоролог заверил, что жители Москвы в ближайшие девять дней могут не ждать снега и зимних температур.

Синоптик уточнил, что по статистике ведомства, устойчивые морозы приходят в российскую столицу 9–10 ноября, а постоянный снежный покров формируется к 28–30 ноября.