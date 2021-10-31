Боксер Дрозд прокомментировал победу Петра Яна над Сэндхагеном

Российский боец Петр Ян «измотал» своего соперника американца Кори Сэндхагена в поединке за звание временного чемпиона UFC, считает боксер Григорий Дрозд

По его словам, бой был прекрасным, Ян был хорошо функционально готов и заряжен.

«Первые два раунда были непростыми, очень близкими. Возможно даже не в пользу Яна, но он как всегда сделал все правильно: постоянное давление, угроза, защита. И вот изматывание соперника своим присутствием рядом», – сказал Дрозд 31 октября в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

Сэндхаген неплохо двигался и оказывал серьезное сопротивление до тех пор, пока у него не закончились силы, считает Дрозд. Ситуация изменилась, как только «Петр включился с третьего раунда», добавил боксер.

Боковой удар, после которого Сэндхаген оказался в нокдауне, по словам Дрозда, был «красивейшим». Яну оставалось лишь «сделать свое дело», подчеркнул он.

30 октября Петр Ян одержал победу в поединке с Сэндхагеном в рамках UFC 267 в Абу-Даби. Судьи присудили победу россиянину по результатам пяти раундов. Таким образом Петр Ян стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе.

После победы Ян заявил, что готов провести поединок со своим давним противником и действующим чемпионом организации американцем Алджамейном Стерлингом.