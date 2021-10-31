Двое пострадали после въезда такси в отбойник на юго-востоке Москвы

Такси врезалось в отбойник на юго-востоке Москвы, в результате пострадали водитель и пассажирка. Об этом 30 октября сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Авария произошла на улице 2-я Институтская.

«В результате ДТП водитель и пассажирка получили переломы ног, их госпитализировали», — рассказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте работают сотрудники правоохранительных органов, экстренных служб и медики.

Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

14 октября в Москве произошло ДТП с участием четырех такси. Машины врезались друг в друга на одной полосе. Пострадавших нет. Обстоятельства ДТП уточняются.

При этом столичная Госавтоинспекция 20 октября сообщила, что с начала 2021 года количество погибших в дорожных авариях с участием автомобилей такси сократилось на 15%. Так, за девять месяцев 2021 года на территории города Москвы зарегистрировано 1252 дорожно-транспортных происшествия с участием автомобилей такси, в которых 40 человек погибли и 1457 получили ранения.