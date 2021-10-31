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Петр Ян выразил готовность провести поединок со Стерлингом

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Временный чемпион UFC Петр Ян заявил, что готов провести поединок со своим давним противником и действующим чемпионом организации американцем Алджамейном Стерлингом.

Об этом Ян заявил 30 октября после победоносного боя на турнире UFC 267 в Абу-Даби против американца Кори Сэндхагена.

«Я второй раз в Абу-Даби становлюсь чемпионом, для меня это стало как родное место. Все знают, кто тут настоящий чемпионом. Стерлинг бегает сейчас. Я готов драться с любым — хоть с Диллашоу, хоть с клоуном Стерлингом», — сказал Ян.

7 марта Ян проиграл в бою с Алджамейном Стерлингом и лишился титула чемпиона UFC в легчайшем весе в результате дисквалификации.

Тогда бойцы провели четыре раунда. В последнем Ян ударил американца коленом в голову, когда тот одним коленом находился на канвасе, что по правилам UFC запрещено. Спасти российского бойца от дисквалификации могло согласие Стерлинга продолжать поединок, но после удара он не смог встать на ноги. Прямую трансляцию поединка проводил телеканал РЕН ТВ.

Позднее Ян принес извинения сопернику за нанесение запрещенного удара. Глава UFC Дэйна Уайт заявил, что организация собирается провести бой-реванш между бойцами. Поединок, по его словам, будет организован в кратчайшие сроки.

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