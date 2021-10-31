Тейшейра нокаутировал Блаховича и стал самым возрастным новым чемпионом UFC

На турнире UFC 267 в Абу-Даби бразилец Гловер Тейшейра нокаутировал поляка Яна Блаховича. Трансляцию 30 октября вел телеканал РЕН ТВ.

Бой завершился во втором раунде, Тейшейра провел удушающий прием, после которого Блахович сдался.

Таким образом 41-летний спортсмен из Бразилии завоевал титул чемпиона UFC в полутяжелом весе.

Тейшера стал первым бойцом, который впервые завоевал чемпионство UFC после 40 лет.

Сейчас на счету бразильца в смешанных боях 34 победы и семь проигрышей. В свою очередь, поляк 28 раз выигрывал поединки и девять раз проигрывал.

Ранее на турнире в Абу-Даби российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян одержал победу в поединке против американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. А россиянин Александр Волков победил в бое против поляка Марчина Тыбуру.