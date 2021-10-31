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Застреленный в Петербурге мужчина пытался зарезать полицейских

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Во дворе жилого дома в Шушарах на окраине Санкт-Петербурга от огнестрельного ранения погиб мужчина. Правоохранители открыли огонь, отражая нападение вооруженного ножом мужчины. Об этом сообщили в субботу, 30 октября, в региональном МВД.

Отмечается, что сотрудники полиции прибыли на вызов о происшествии в одной из квартир дома №6 по улице Школьной. У входа в здание они встретили подозрительного мужчину, который сразу же бросился бежать.

«На требование остановиться мужчина выхватил нож и, размахивая им пошел на сотрудников полиции. В соответствии с законом «О полиции» один из сотрудников сделал предупредительный выстрел, после чего применил оружие в отношении нападавшего», – говорится в сообщении.

От кровопотери из-за полученного ранения в ногу мужчина скончался. В квартире, по которой поступил вызов, была обнаружена сожительница скончавшегося с колото-резанными ранениями, она госпитализирована.

Проводится проверка по факту произошедшего, выясняются все обстоятельства, добавили в ведомстве.

По данным РЕН ТВ, мужчина и женщина отдыхали в съемной квартире. В результате возникшей ссоры мужчина напал с ножом на свою возлюбленную.

Ранее в субботу телеканал сообщал, что мужчину застрелили во дворе жилого дома в Петербурге. По словам очевидцев, стрелявший выпустил в оппонента несколько пуль. В Сети появились кадры, на которых можно услышать звуки выстрелов. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте инцидента.

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