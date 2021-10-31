После ухода с ринга Нурмагомедова и Махачева фанаты устроили потасовку

Присутствующие на турнире UFC 267 в Абу-Даби зрители попытались утащить в толпу экс-чемпиона дивизиона Хабиба Нурмагомедова и российского бойца Ислама Махачева после досрочной победы последнего над новозеландцем Дэном Хукером.

Победу россиянина болельщики встретили бурной овацией. По окончании поединка фанаты попытались прорваться к Нурмагомедову и Махачеву, которые покидали ринг в окружении охранников.

При этом россияне пошли к выходу, не реагируя на призывы поклонников «нырять» в толпу. После этого в зале вспыхнула потасовка, которую погасила полиция.

30 октября российский боец Ислам Махачев победил новозеландца Дэна Хукера на турнире UFC 267 в первом раунде после того, как применил болевой прием. Эта победа стала девятой подряд для россиянина в UFC. Всего на счету 30-летнего Махачева в смешанных единоборствах 21 победа и одно поражение.

Также на турнире в Абу-Даби российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян одержал победу в поединке против американца Кори Сэндхагена и стал временным чемпионом UFC в легчайшем весе. А россиянин Александр Волков победил в бое против поляка Марчина Тыбуру.