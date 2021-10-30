Умер бывший глава Пушкинского дома в Санкт-Петербурге Скатов

Петербургский литературовед, бывший глава Пушкинского Дома Николай Скатов скончался в возрасте 90 лет. Об этом сообщает 29 октября пресс-служба Института русской литературы Российской академии наук (ИРЛИ РАН) в Facebook.

«С глубоким прискорбием извещаем, что сегодня, 29 октября 2021 года, на 91 году ушел из жизни член-корреспондент РАН, доктор филологических наук Николай Николаевич Скатов, директор Пушкинского Дома с 1987 по 2005 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что время и место прощание будет объявлено дополнительно.

Николай Скатов стал членом-корреспондентом РАН по Отделению литературы и языка в 1997 году. С 2005 года его назначили советником Президиума Института. На протяжении многих лет работал в комиссии по помилованию при губернаторе Санкт-Петербурга.