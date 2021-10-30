Россиянин Анкалаев победил швейцарца Оздемира на турнире UFC 267

Российский боец Магомед Анкалаев одержал победу над Волканом Оздемиром из Швейцарии в поединке на турнире UFC 267 в Абу-Даби в субботу, 30 октября. Об этом сообщает пресс-служба UFC.

Поединок мог завершиться уже в первом раунде, однако швейцарец устоял после сокрушительного удара Анкалаева в подбородок. Российский боец имел преимущество и дальше, контролируя ход боя и нанося урон сопернику. В третьем раунде лицо Оздемира было в крови, но он смог продержаться до конца.

Судьи единогласным решением отдали победу россиянину.

На счету 29-летнего Магомеда Анкалаева это 16-я победа в ММА. За всю свою карьеру он потерпел одно поражение.

Ранее вечером этого же дня стало известно о победе российского бойца Зубайра Тухугова над Рикардо Рамосом из Бразилии со счетом 29:28 в третьем раудне.

В рамках турнира UFC 267 в Абу-Даби в октагон выйдут 10 российских спортсменов. Ислам Махачев сразится с новозеландцем Дэном Хукером, Александр Волков встретится с поляком Марчином Тыбурой, а Петр Ян с американцем Кори Сэндхагеном.

В главном бою в полутяжелом весе выступит Ян Блахович из Польши, он проведет вторую защиту пояса, сражаясь с Гловером Тейшейрой из Бразилии

Телеканал РЕН ТВ ведет прямую трансляцию турнира 30 октября с 22:00.