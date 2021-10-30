Чимаев досрочно победил Ли Цзинляна на турнире UFC 267

Представитель Швеции Хамзат Чимаев 30 октября досрочно победил китайца Ли Цзинляна в поединке турнира UFC 267, который проходит в Абу-Даби. Бой транслировал РЕН ТВ.

Схватка проходила в рамках полусреднего веса. Чимаев одержал победу удушающим приемом.

Уроженец Чеченской Республики Чимаев представляет Швецию с 2013 года после переезда в королевство. В активе спортсмена теперь десять побед и ни одного поражения.

Это его первый бой после его возвращения в профессиональный спорт. В марте он объявил о завершении карьеры из-за проблем со здоровьем, однако позже передумал.

Ранее на турнире UFC 267 в Абу-Даби российский боец Зубайра Тухугов одержал победу над Рикардо Рамосом из Бразилии. Бой длился все три раунда и завершился единогласным решением судей в пользу Тухугова со счетом 29:28, 29:28, 29:28.