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Мужчину застрелили во дворе жилого дома в Петербурге

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Мужчину расстреляли во дворе жилого дома в Шушарах на окраине Санкт-Петербурга, сообщает в субботу, 30 октября, РЕН ТВ.

Как сообщают очевидцы, стрелявший выпустил в оппонента несколько пуль. В Сети появились кадры нападения, на которых можно услышать звуки выстрелов.

По предварительным данным, пострадавший от полученных ранений скончался на месте инцидента. В настоящее время на Школьной улице работают сотрудники правоохранительных органов и следователи.

Подробности произошедшего выясняются.

29 октября злоумышленник застрелил человека на улице в Дубне. По информации РЕН ТВ, стрелявший перепутал его с убийцей брата.

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