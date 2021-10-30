Мужчину застрелили во дворе жилого дома в Петербурге

Мужчину расстреляли во дворе жилого дома в Шушарах на окраине Санкт-Петербурга, сообщает в субботу, 30 октября, РЕН ТВ.

Как сообщают очевидцы, стрелявший выпустил в оппонента несколько пуль. В Сети появились кадры нападения, на которых можно услышать звуки выстрелов.

По предварительным данным, пострадавший от полученных ранений скончался на месте инцидента. В настоящее время на Школьной улице работают сотрудники правоохранительных органов и следователи.

Подробности произошедшего выясняются.

29 октября злоумышленник застрелил человека на улице в Дубне. По информации РЕН ТВ, стрелявший перепутал его с убийцей брата.