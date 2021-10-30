Три человека погибли при столкновении поезда и автомобиля в США

Три человека погибли и один пострадал в результате столкновения автомобиля с поездом на железнодорожном переезде в Южной Каролине (США), сообщает 30 октября телеканал CNN.

После столкновения поезд с 500 пассажирами совершил аварийную остановку. По предварительным данным, никто из них не пострадал. При этом три человека из автомобиля погибли на месте, один госпитализирован с тяжелыми травмами.

Причина аварии выясняется.

23 октября один человек погиб в результате ДТП с поездом в Амурской области. Грузовой поезд протаранил грузовик на переезде станции Ледяная.