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Секундант Яна указал на переоцененность американца Сэндхагена

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Американский боец Кори Сэндхаген является очень сильным ударником, но российскому спортсмену смешанных единоборств (MMA) Петру Яну нет равных в этом дивизионе. Об этом сообщил российский боец Денис Лаврентьев, который несколько лет сопровождает Яна.

«Все говорили, что Стерлинг — самый тяжелый соперник для Петра, что Стерлинг его заборет, но вы сами видели, что произошло. Здесь аналогичная ситуация. Сэндхаген — очень сильный ударник, но Петру нет равных в этом дивизионе», — подчеркнул Лаврентьев в беседе с РЕН ТВ, опубликованной 30 октября.

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По словам секунданта, во время боя Яна с Сэндхагеном в углу россиянина будут работать три тренера. Речь идет о специалисте по борьбе Андрее Октябринском, отвечающем за ударную технику, Кайрате Нурмаганбетове и о главном специалисте по физической подготовке Шоне Кобере.

При этом Лаврентьев заверил, что опасность Сэндхагена сильно переоценивают. Несмотря на это, сам секундант всё же ожидает интересный бой, который, по его словам, завершится победой Яна.

Ранее в этот день Ян опубликовал снимок со своей командой перед боем с Сэндхагеном. Российский спортсмен указал, что задачи перед поединком понятны.

29 октября россиянин провел битву взглядов перед поединком с Сэндхагеном. В ходе дуэли Ян резко двинулся на соперника, но противник из США на это никак не отреагировал. Во время пресс-конференции россиянин заявил, что намерен «уложить спать» своего соперника, который считается мощным нокаутером. Это заявление Сэндхаген также оставил без внимания.

В тот же день боец MMA Алексей Олейник заявил, что Ян «зол» и «заряжен» перед боем с Сэндхагеном. По словам Олейника, безоговорочных фаворитов не бывает. Однако спортсмен посчитал, что Яна в Абу-Даби ожидает триумф.

При этом на процедуре взвешивания, которая состоялась в пятницу, Ян и его противник, как оказалось, весят 61,2 кг.

28 октября Ян провел открытую тренировку на «Бойцовском острове» UFC, где показал свои любимые удары во время выхода на ринг и сделал подарки поклонникам. Поставив автографы на подушках, он бросил их в толпу. Преданные фанаты смогли получить аксессуары, которые займут почетные места в их коллекциях.

Кроме Яна в основном карде турнира UFC 267, который состоится в ночь на 31 октября в Абу-Даби, примут участие еще два российских бойца — Ислам Махачев и Александр Волков. Самые интересные поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

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