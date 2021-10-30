В Коми более 50 горняков эвакуированы из-за сигнала о задымлении в нефтешахте
В Ухтинском районе Коми после сообщения о задымлении на нефтешахте проводят эвакуацию 57 горняков, сообщили 30 октября в Главном управлении МЧС по республике.
Отмечается, что сработал датчик задымления, однако возгорание не обнаружено.
«Людей, 57 человек, подняли на поверхность. Пострадавших нет. Возгорания не произошло, информация о задымлении проверяется», — приводит сообщение регионального главка ТАСС.
Как уточняет РЕН ТВ, речь идет о нефтешахте «Яреганефть». Обстоятельства происшествия выясняются.
13 августа в шахте горно-обогатительного комбината в поселке Яковлево была объявлена эвакуация персонала из-за пожара. Возгорание подземной самоходной машины в шахте Яковлевского горно-обогатительного комбината в Белгородской области было оперативно ликвидировано, никто не пострадал.