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Макрон рассказал о последствиях энергокризиса в Европе

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Энергетический кризис, произошедший в Европе, может отрицательно повлиять на восстановление мировой экономики после пандемии. Об этом 30 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

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По словам французского лидера, необходимо избежать перебоев с поставками энергоносителей.

«В предстоящие недели и месяцы нам необходимо добиться большей прозрачности и стабильности цен, чтобы напряжение в отношении цен на энергоносители не порождало неопределенности и не подрывало восстановление мировой экономики», — сказал он в интервью газете Financial Times.

Скоординированные действия государств помогут избежать дальнейшего роста цен на газ, полагает Макрон.

Ранее в субботу в ходе саммита G20 президент РФ Владимир Путин отметил, что кризисные явления на региональных энергетических рынках еще раз показали, насколько критична для современного мира стабильная работа энергосектора.

Москва выступает за обстоятельное обсуждение этой темы в прагматичном ключе, руководствуясь при этом исключительно экономическими соображениями, добавил он.

Накануне представитель Госдепартамента США по энергетической безопасности Амос Хохштейн заявил, что Россия не провоцировала энергетический кризис в Европе, но и не предприняла необходимые шаги для его смягчения. Энергокризис случился вследствие различных факторов, часть из которых никто не мог проконтролировать.

Путин 27 октября отметил, что ситуация на мировом рынке энергоносителей остается крайне нестабильной, особенно в Европе. Он уточнил, что уровень запаса газа в европейских подземных хранилищах за последние пять лет существенно снизился.

Рост цен на газ на европейском спотовом рынке начался в конце августа и продолжался до начала октября. Цена голубого топлива 6 октября на лондонской бирже ICE на ноябрьский фьючерс TTF на газовом хабе в Нидерландах превысила $1,9 тыс. за 1 тыс. куб. м, установив новый исторический максимум, но позже снизилась до $600. При этом эксперты прогнозируют дальнейший рост цен в случае холодной зимы в Европе.

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