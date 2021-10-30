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Хирург рассказал о состоянии раненых при обстреле ВСУ в ДНР

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Двое из троих жителей поселка Гольмовский Никитовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), которые пострадали в результате применения украинскими военными беспилотного летательного аппарата (БПЛА), в настоящий момент находятся в состоянии средней тяжести. Об этом сообщил старший хирург больницы Горловки Константин Прикашин в беседе с «Известиями» в субботу, 30 октября.

По его словам, у двоих пациентов множественные осколочные ранения. Мужчины находятся в состоянии средней тяжести.

«Третий больной в тяжелом состоянии. Был доставлен с осколочным проникающим ранением головы. Он находится в реанимации», — уточнил Прикашин.

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Ранее в этот день Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей Донбасса в результате применения украинскими военными БПЛА. Согласно данным следствия, вооруженные силы Украины (ВСУ) вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с использованием беспилотника в поселке Гольмовский. В результате чего трое мирных жителей 1966, 1986 и 1967 годов рождения, находившихся в легковом автомобиле около дома, получили тяжелые ранения.

До этого, 26 октября, генштаб вооруженных сил Украины заявил о применении дрона турецкого производства Bayraktar в Донбассе. При этом реальных подтверждений этих данных нет. Свидетельства применения дрона не поступали ни из ДНР, ни от наблюдателей ОБСЕ.

В тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Киев играет в очень опасную игру, применяя беспилотные летательные аппараты для атак в Донбассе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 октября подчеркнула, что Киев может намеренно тормозить работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, чтобы вернуть Донбасс силой.

Киев с 2014 года проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине.

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