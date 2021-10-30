Нурмагомедов обратился к Махачеву перед предстоящем UFC 267

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов написал в субботу, 30 октября, пожелание бойцам Исламу Махачеву, Зубайре Тухугову и Тагиру Уланбекову перед турниром UFC 267 в Абу-Даби.

«Братья, просто делайте», — написал Нурмагомедов в Instagram, опубликовав видеозапись, на которой запечатлен момент взвешивания бойцов перед предстоящем поединком.

На турнире UFC 267 ожидаются поединки Александра Волкова с поляком Марчином Тыбурой и Ислама Махачева с новозеландцем Дэном Хукером будет транслировать телеканал РЕН ТВ в 22:00 мск 30 октября.

Также в турнире примет участие российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян. Ему предстоит встретиться с американцем Кори Сэндхагеном. Так, 29 октября, Ян провел битву взглядов перед поединком с Сэндхагеном. В ходе дуэли Ян резко двинулся на соперника, но противник из США на это никак не отреагировал. Во время пресс-конференции россиянин заявил, что намерен «уложить спать» своего соперника, который считается мощным нокаутером. Это заявление Сэндхаген также оставил без внимания.

В тот же день Махачев рассказал, что Нурмагомедов будет находиться в его углу во время боя с Хукером. До этого, 28 октября, Махачев объяснил долгое отсутствие боев с топовыми соперниками в UFC. По словам бойца, ему не давали топовых соперников, пока он «сам каждую лестницу не прошел и не поднялся наверх».

26 октября Махачев заявил, что намерен победить своего новозеландского соперника и активно готовится к турниру.