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Мурашко сообщил о выходе рекомендаций использовать «Спутник Лайт» только при ревакцинации

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник Лайт» должна использоваться только при ревакцинации. Об этом в субботу, 30 октября, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

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«В связи с тем, что «Дельта»-штамм идет, обязательно сегодня выйдут изменения в методические рекомендации по вакцинации, где будет написано: «Спутник Лайт» использовать только для повторной вакцинации», — сказал министр во время поездки по Владимирской области.

Для первой прививки, добавил он, по-прежнему рекомендованы зарегистрированные в РФ вакцины, среди которых — «Спутник V».

Накануне пресс-служба губернатора Курганской области рассказала, что в Кургане образовался дефицит вакцины «Спутник Лайт», в других муниципалитетах региона вакцинация ею продолжается. Власти связали это с повышенным спросом на препарат.

Как добавляет «Газета.RU», ранее в Минздраве сообщили, что организуют в ближайшее время поставку в регионы «Спутника Лайт».

28 октября сообщалось, что на складах Санкт-Петербурга кончились запасы «Спутника Лайт». В комитете по здравоохранению пояснили, что поставки вакцин зависят от Минздрава РФ. В то же время отмечалось, что других вакцин в Петербурге в достатке.

В тот же день в депздраве Вологодской области рассказали, что в некоторых районах в связи с высоким спросом закончилась вакцина «Спутник Лайт». Регион располагал суммарно 110 тыс. доз других российских препаратов. Речь идет, в частности, о вакцинах «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

В России с января проходит масштабная вакцинация. Граждан прививают бесплатно и добровольно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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