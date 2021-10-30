Владимир Путин призвал G20 ускорить вопрос взаимного признания вакцин от коронавируса

Президент России Владимир Путин предложил странам G20 проработать вопрос о взаимном признании сертификатов о вакцинации от COVID-19. С предложением российский лидер выступил 30 октября на саммите «двадцатки» в формате видеоконференции.

«Уверен, чем быстрее это будет сделано, тем легче будет возобновить глобальную деловую и в том числе наиболее пострадавшую туристическую активность», — сказал Путин.

Кроме того, он указал, что остро стоит вопрос о том, чтобы Всемирная организация здравоохранения ускорила процесс преквалификации (оценки качества безопасности и эффективности) новых вакцин. Путин напомнил, что коронавирус мутирует и необходимы механизмы системного и оперативного обновления препаратов для вакцинации.

Президент обратил внимание и на то, что некоторые нуждающиеся страны до сих пор не могут получить доступ к вакцинам от COVID-19 и другим жизненно важным ресурсам. Это, по его словам, происходит в том числе из-за недобросовестной конкуренции, протекционизма, неготовности ряда государств, в том числе государств «двадцатки», к взаимному признанию вакцин и вакцинных сертификатов.

Российский лидер уже не раз говорил о необходимости взаимного признания вакцин и предупреждал о том, что политизация борьбы с пандемией будет иметь катастрофические последствия.

10 октября глава МИД России Сергей Лавров объяснил отсутствие договоренности о взаимном признании сертификатов вакцинации от коронавируса между РФ и ЕС. По его словам, этому мешает целый ряд причин, в том числе предвзятое отношение к российским препаратам. 17 августа Лавров также указал на политизированность затягивания процесса регистрации российских вакцин от коронавируса на Западе. По его словам, Еврокомиссия ничего не собирается делать до тех пор, пока «Спутник V» не пройдет процесс регистрации в ВОЗ.

В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак». Все они показали высокую эффективность и безопасность.