«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ

Московский «Спартак» упустил победу в матче с «Ростовом» в рамках 13-го тура «Тинькофф Российской премьер-лиги». Встреча завершилась со счетом 1:1.

Счет открыл на 78-й минуте 20-летний полузащитник красно-белых Руслан Литвинов, однако в добавленное время хавбек «Ростова» Данил Глебов сравнял счет.

Впервые с мая на поле появился вратарь «Спартака» Александр Селихов. В прошлом сезоне он провел один матч. «Спартак» набрал 18 очков и остался на восьмом месте в турнирной таблице. «Ростов» с 13 очками на 12-м месте.

Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов, комментируя игру, отметил, что «Спартак» опасный противник, но «Ростов» был ближе к победе, создав больше моментов.

«В то же время мы проигрывали, могли и проиграть матч. Ничья со «Спартаком» — больше плюс, чем минус», — цитирует его «Спорт-Экспресс».

В следующем туре «Спартак» сойдется в дерби с «Локомотивом», а ростовская команда встретится с «Рубином».

Ранее 30 октября казанские подопечные Леонида Слуцкого со счетом 1:0 одолели ЦСКА. Армейцы занимают третье место в турнирной таблице, «Рубин» идет на седьмом.