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Украинский телеканал «НАШ» заявил о нападении радикалов в Сумах

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Радикалы напали на сотрудников украинского телеканала «НАШ» в Сумах. Об этом 30 октября говорится в сообщении на сайте СМИ.

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«Получил прямой удар в свое журналистское лицо, потому что я защищал оператора. Мы пытались построить диалог, за считаные минуты на центральную площадь пришло большое количество молодых людей», — сказал один из пострадавших журналистов Максим Герасименко.

По его словам, полиции было мало. Радикалов было около 100–150 человек. Нападавшие разгромили аппаратуру журналистов, при этом полицейские призывали его не помогать коллеге-оператору.

«Если моего коллегу избивают, как можно отходить?» — добавил он.

Нацсовет Украины по ТВ неоднократно штрафовал телеканал из-за высказываний оппозиционных политиков.

3 сентября депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», глава комитета по вопросам свободы слова Нестор Шуфрич заявил о том, что при президенте Украины Владимире Зеленском свобода слова в стране «убивается».

В августе на Украине заблокировали сайт издания «Страна.ua». Сообщалось, что это было личное распоряжение Зеленского — максимально быстро закрыть доступ к изданию.

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. Зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в ответ указал, что решение о закрытии телеканалов на Украине стало ударом по демократии.

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