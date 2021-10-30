Ремонт Городского культурного центра Пскова завершат к декабрю

В Пскове до декабря 2021 года планируют полностью завершить масштабные ремонтные работы в Городском культурном центре (ГКЦ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Проект предусматривает обновление фойе первого этажа, главного входа и ремонт колоннады. По словам директора учреждения Елены Голубевой, завершить работы планируется до декабря, чтобы отметить в здании 60-летие ГКЦ, которое празднуется в этом году.

Входная группа будет вынесена за пределы здания, за счет этого фойе станет просторнее. Крыльцо увеличится в четыре раза. Лестницу планируется облицевать керамогранитными плитами.

Средства на работы выделены из горбюджета. Точная сумма не называется.

18 октября Борис Елкин рассказал, что в Пскове до конца года планируют отремонтировать 23 дворовые территории. На эти цели предусмотрено 70 млн рублей.