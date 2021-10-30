Прямой эфир
Спорт
«Спартак» сыграл вничью с «Ростовом» в 13-м туре РПЛ
Общество
Диктора Кириллова похоронят на Новодевичьем кладбище
Мир
Эксперт назвал цель учений США и НАТО в Черном море
Политика
Милонов ответил на слова о «сошедшем с ума» от русского языка Гоголе
Общество
Умерла бабушка пробравшегося в «красную зону» больницы жителя Томска
Спорт
Дина Аверина стала 18-кратной чемпионкой мира по художественной гимнастике
Общество
В Эрмитаже объяснили инцидент с ударившим посетителя охранником
Мир
Лавров отметил важность включения вакцин РФ в одобренный список ВОЗ
Общество
В Ростовской области закроют кафе и рестораны с 1 по 7 ноября
Мир
Экс-главком НАТО выразил беспокойство из-за фразы Лаврова

Ремонт Городского культурного центра Пскова завершат к декабрю

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Пскове до декабря 2021 года планируют полностью завершить масштабные ремонтные работы в Городском культурном центре (ГКЦ). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Проект предусматривает обновление фойе первого этажа, главного входа и ремонт колоннады. По словам директора учреждения Елены Голубевой, завершить работы планируется до декабря, чтобы отметить в здании 60-летие ГКЦ, которое празднуется в этом году.

Входная группа будет вынесена за пределы здания, за счет этого фойе станет просторнее. Крыльцо увеличится в четыре раза. Лестницу планируется облицевать керамогранитными плитами.

Средства на работы выделены из горбюджета. Точная сумма не называется.

18 октября Борис Елкин рассказал, что в Пскове до конца года планируют отремонтировать 23 дворовые территории. На эти цели предусмотрено 70 млн рублей.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021