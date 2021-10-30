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Ученица скончавшегося диктора Кириллова рассказала о нем

Диктор Данько: Кириллов учил общаться с каждым зрителем
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Советский и российский теле- и радиоведущий Игорь Кириллов, сыграл решающую роль в жизни его ученицы — диктора Аллы Данько. Об этом сама Данько рассказала в субботу, 30 октября.

«Это [было] не знакомство! Этот человек в моей жизни сыграл решающую роль в том, чтобы я стала работать на телевидении, и в том, чтобы я обрела эту профессию. Главное, чему он учил, — это то, что сейчас приобрело такое значение и стало называться коммуникациями и так далее. Вот этому качеству, этому умению общения он нас в первую очередь учил — общаться индивидуально с каждым зрителем», — отметила Данько.

Голос времени: умер Игорь Кириллов
Знаменитый диктор был одним из знаковых профессионалов отечественного ТВ

Телеведущая уточнила, что общалась с Кирилловым все эти годы, даже после того, как закрыли отдел, в котором они оба трудились.

Вместе с тем, по словам Данько, главное, чему учил радиоведущий, — это умение коммуникации. Она указала, что вся творческая жизнь коллектива была связана с Кирилловым, с которым они могли в любой момент индивидуально пообщаться.

«Мы могли в какие-то моменты на него где-то обижаться, не обижаться, быть довольными его похвалой и отзывами, но мы никогда не были равнодушны к его оценкам, потому что для нас его оценка была высшим мерилом нашего профессионализма, нашего роста», — заключила Данько в беседе с РЕН ТВ.

О смерти Кириллова стало известно ранее в субботу. Телеведущий скончался на 90-м году жизни. По словам источника «Известий», радиоведущий страдал от тромбоза нижних конечностей. Его похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве.

Как рассказала диктор Анна Шатилова, ее коллега с 10 сентября находился в городской клинической больнице им. С.П. Боткина, где ему ампутировали ногу. Позднее пациент скончался в медучреждении от коронавируса.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования семье и близким Кириллова. По его словам, диктор был блестящим профессионалом, признанным патриархом отечественного телевидения. Он всегда трудился творчески, преданно, беззаветно служил избранному делу, был достойным примером и настоящим центром притяжения для молодых коллег.

Игорь Кириллов родился в Москве 14 сентября 1932 года в семье военного инженера, его мать была библиотекарем на крупном автозаводе. Мечтал работать в кино, даже поступил во ВГИК, но в силу сложившихся обстоятельств после первого курса ушел в знаменитую «Щепку».

Ведущий более 20 лет вел программу «Время». Именно он сообщил гражданам о запуске первого искусственного спутника Земли в 1957 году и о полете Юрия Гагарина в космос в 1961-м. Он вел прямые трансляции парадов Победы 9 мая.

Диктор получил звание народного артиста СССР, был награжден Государственной премией СССР, орденами «За заслуги перед Отечеством» IV и III степеней, орденом Трудового Красного Знамени.

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