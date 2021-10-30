Три десятка елочных базаров организуют в Орле

На территории Орла в преддверии новогодних праздников намерены организовать 31 елочный базар. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

По данным властей, прием заявок на участие в аукционе на право размещения торговых точек уже стартовал. Начальная стоимость каждого лота составляет 12 851 рубль.

Заявки можно подать до 25 ноября в управление экономического развития горадминистрации, уточняет InfoOrel.ru.

Ожидается, что елочные базары будут работать в период с 15 по 31 декабря.

Ранее специалисты сервиса OneTwoTrip составили рейтинг из 10 бюджетных направлений на Новый год. Так, билеты на самолет из Москвы в Петербург на Новый год обойдутся в 1250 рублей и выше в зависимости от опций, в Сочи — 1300 рублей, в Казань — 1500 рублей. В десятку лидеров попали также каникулы во Владикавказе.