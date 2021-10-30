Боец Ян опубликовал фото с командой перед боем со Сэндхагеном

Российский боец смешанных единоборств (MMA) Петр Ян опубликовал в субботу, 30 октября, снимок со своей командой перед боем с американцем Кори Сэндхагеном, который состоится в рамках UFC 267 в Абу-Даби.

«Утро перед боем. Погрелись — немного пропотели; задачи перед поединком понятны! <…> Спасибо за эти два месяца совместного лагеря. Вы красавцы и фанатики своего дела», — написал Ян в Instagram.

Кроме Яна в основном карде турнира UFC 267, который состоится в ночь на 31 октября в Абу-Даби, примут участие еще два российских бойца — Ислам Махачев и Александр Волков. Самые интересные поединки в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

29 октября Ян провел битву взглядов перед поединком с Сэндхагеном. В ходе дуэли Ян резко двинулся на соперника, но противник из США на это никак не отреагировал. Во время пресс-конференции россиянин заявил, что намерен «уложить спать» своего соперника, который считается мощным нокаутером. Это заявление Сэндхаген также оставил без внимания.

В тот же день боец MMA Алексей Олейник заявил, что Ян «зол» и «заряжен» перед боем с Сэндхагеном. По словам Олейника, безоговорочных фаворитов не бывает. Однако спортсмен посчитал, что Яна в Абу-Даби ожидает триумф.

При этом на процедуре взвешивания, которая состоялась в пятницу, Ян и его противник, как оказалось, весят 61,2 кг.

28 октября Ян провел открытую тренировку на «Бойцовском острове» UFC, где показал свои любимые удары во время выхода на ринг и сделал подарки поклонникам. Поставив автографы на подушках, он бросил их в толпу. Преданные фанаты смогли получить аксессуары, которые займут почетные места в их коллекциях.