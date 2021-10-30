В Ростовской области закроют кафе и рестораны с 1 по 7 ноября

Работу кафе и ресторанов в Ростовской области приостанавливают с 1 по 7 ноября из-за COVID-19. Об этом говорится в сообщении управления информационной политики правительства региона, опубликованном в субботу, 30 октября.

Соответствующее постановление подписал первый заместитель губернатора Игорь Гуськов. Таким образом, в указанный период на территории региона приостанавливается работа предприятий общественного питания.

В пресс-службе уточнили, что исключения в данном случае составят те компании, которые будут принимать заказы дистанционно, работать навынос и осуществлять доставку заказов. Кроме того, продолжить свою деятельность также смогут предприятия общественного питания, расположенные на территории гостиниц. Однако условием для их работы будет являться возможность осуществить доставку готовых блюд в номера или работы навынос.

«Вместе с тем могут продолжить работу и предприятия, расположенные на территории одной организации и обслуживающие только сотрудников этой компании. Вводимые ограничения не распространяются на предприятия общественного питания, расположенные на территории аэропорта Платов», — отмечается в постановлении.

В период с 28 октября по 7 ноября в Ростовской области также приостановили работу непродовольственных магазинов — за исключением тех, которые торгуют непродовольственными товарами первой необходимости, а также аптек и объектов, оказывающих услуги связи.

20 октября президент России Владимир Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы на фоне сложной ситуации с коронавирусом. При этом регионы могут при необходимости вводить нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 30 октября подчеркнул, что ведомство отмечает снижение темпа прироста заболеваемости COVID-19 в регионах, где введены серьезные ограничения. По его словам, это хороший результат. Он также рассказал, что скорость вакцинации от коронавируса в России выросла почти в четыре раза за последние полторы недели.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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