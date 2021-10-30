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Ледовый городок на площади Революции в Челябинске появится раньше обычного

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В Челябинске объявили аукцион по строительству ледового городка на площади Революции. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Исходя из документации, темой этого года станет «Сказочный лес». Жители и гости города смогут увидеть Змея Горыныча, Кощея Бессмертного, Василису Премудрую и Царевну-лягушку. Кощей при этом будет размещен в центре ледового лабиринта, пишет Kursdela.biz.

Судя по эскизу, на который ссылается издание, для челябинцев также создадут теремок со сказочными героями и сторожевыми башнями. Окружать героев городка будет дремучий лес, также сделанный изо льда.

Максимальная стоимость контракта с подрядчиком составит 8,5 млн рублей. Его планируется определить 10 ноября. Завершить работы исполнитель должен до 24 декабря.

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