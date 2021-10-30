Мурашко: темпы вакцинации от COVID-19 выросли за полторы недели в четыре раза

В России за последние полторы недели почти в четыре раза возросли темпы вакцинации от COVID-19. Об этом сообщил в субботу, 30 октября, министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Мы видим по всей стране за последние полторы недели количество людей, приходящих и получающих вакцину, увеличилось практически в четыре раза. Это хорошие темпы», — подчеркнул глава Минздрава в ходе беседы с журналистами.

При этом министр уточнил, что в настоящее время к вакцинации следует подходить как к обязательной необходимости, добавляет «Газета.ру».

В то же время Мурашко обратил внимание на то, что отмечается снижение заболеваемости в тех регионах, где введены жесткие ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией.

Ранее в этот день президент РФ Владимир Путин заявил, что российская вакцина от коронавируса «Спутник V» показывает высокую безопасность и эффективность против COVID-19. Он напомнил, что на сегодняшний день данный препарат одобрен уже в 70 странах мира с общим населением более 4 млрд человек.

20 октября Путин подписал указ о введении в стране с 30 октября по 7 ноября нерабочих дней с сохранением заработной платы. При этом регионы при необходимости могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября и продлить их после 7 ноября. В связи с этим в ряде субъектов Российской Федерации были введены некоторые ограничения, в частности, на посещение развлекательных мероприятий.

Так, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин 29 октября отметил, что темпы вакцинации от коронавируса в регионе выросли в пять раз за месяц. По словам Никитина, в сутки прививки от COVID-19 делают 15–16 тыс. человек. При этом в Нижегородской области также введены нерабочие дни с 25 октября по 7 ноября.

В тот же день оперативный штаб по борьбе с инфекцией сообщил, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России вырос до 46,8%. Тогда как уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в Москве на тот момент составлял 62,7%.

На фоне ухудшения эпидемиологической ситуации российские власти призывают граждан вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.