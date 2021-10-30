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Милонов ответил на слова о «сошедшем с ума» от русского языка Гоголе
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Милонов ответил на слова о «сошедшем с ума» от русского языка Гоголе

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Депутат Государственной думы Виталий Милонов полагает, что у украинской националистки Ирины Фарион, заявившей, что писатель Николай Гоголь «сошел с ума и перевернулся в гробу» из-за того, что писал по-русски, а думал на украинском, проблемы с психикой. Об этом парламентарий заявил 30 октября телеканалу РЕН ТВ.

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«Сейчас можно наделить Николая Васильевича любыми качествами, любыми чертами, при этом никто не сможет им возразить. Но если посмотреть произведения Николая Васильевича, посмотреть образ его мысли и построение некоторых текстов, это не украинский язык и не перевод с украинского языка», — указал политик.

Как он продолжил, во времена Гоголя все думающие люди говорили на русском языке. По мнению Милонова, на селе, в провинции был распространен украинский язык. Но настоящий украинский язык — русский, заключил парламентарий.

Ранее в субботу Фарион заявила, что Гоголь ушел из жизни из-за того, что писал свои произведения на русском языке. Она призналась, что писатель вызывает у нее раздражение «на генном уровне», так как она не понимает, почему украинец писал по-русски.

В 2019 году Фарион в эфире телеканала «ИнТБ» заявила, что русскоязычные жители страны являются «рабами и оккупантами».

В апреле 2019 года Верховная рада Украины приняла в окончательном чтении закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Документ предусматривал создание специальной «языковой комиссии», которая будет следить за соблюдением закона.

С января 2021 года в стране работников супермаркетов, ресторанов, кафе, спортклубов, парикмахерских и других заведений в сфере обслуживания обязали обслуживать посетителей только на украинском языке.

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