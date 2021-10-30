Женщина погибла при столкновении машины со столбом в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле в результате столкновения отечественной легковушки со столбом погибла 41-летняя женщина. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по городу.

Авария произошла в ночь на 30 октября около дома № 47 по улице Алтайской. По предварительным данным, водитель «Лады Гранта» не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП.

В результате столкновения 41-летняя пассажирка получила различные травмы, от которых скончалась в карете «скорой». Водитель госпитализирован, пишет ТагилСити.ру.

По данным ГИБДД, стаж водителя составляет 17 лет. Он привлекался к административной ответственности 43 раза. В 2019 году его лишили водительских прав за пьяное вождение, срок лишения еще не прошел. Назначена экспертиза, которая установит, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения на этот раз.

Ночью 29 октября на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии столкнулись легковушка и «КамАЗ». Погибли женщина и новорожденный ребенок. Еще восемь детей пострадали.