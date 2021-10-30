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СКР возбудил уголовное дело по факту применения БПЛА Киевом в Донбассе

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Следственный комитет (СК) России возбудил уголовное дело по факту ранения мирных жителей Донбасса в результате применения украинскими военными беспилотного летательного аппарата (БПЛА). Об этом говорится в сообщении, опубликованном 30 октября на сайте СК РФ.

В настоящий момент следователи продолжают устанавливать должностных лиц, причастных к применению запрещенных средств и методов ведения войны против жителей Донбасса, а также фиксировать доказательства их преступлений.

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Согласно информации Следственного комитета РФ, 30 октября военнослужащие вооруженных сил Украины (ВСУ) вновь нарушили режим перемирия и произвели атаку с использованием беспилотника в поселке Гольмовский Никитовского района самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В результате трое мирных жителей 1966, 1986 и 1967 годов рождения, находившихся в легковом автомобиле около дома в поселке Гольмовский, получили тяжелые ранения.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ («Применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации»).

Ранее, 26 октября, генштаб вооруженных сил Украины заявил о применении дрона турецкого производства Bayraktar в Донбассе. При этом реальных подтверждений этих данных нет. Свидетельства применения дрона не поступали ни из ДНР, ни от наблюдателей ОБСЕ.

Как, в свою очередь, заявили в самопровозглашенной Донецкой народной республике, украинская сторона за день до этого попыталась занять находящийся на линии соприкосновения сторон населенный пункт Старомарьевка.

В тот же день постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что Киев играет в очень опасную игру, применяя беспилотные летательные аппараты для атак в Донбассе. При этом официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 29 октября подчеркнула, что Киев может намеренно тормозить работу контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины, чтобы вернуть Донбасс силой.

27 октября глава ДНР Денис Пушилин заявил, что вооруженным силам Украины удалось захватить село Старомарьевка на линии разграничения. Позднее российский МИД прокомментировал данные ряда СМИ о том, что военные удерживают в селе 37 граждан РФ. Как указали в российском внешнеполитическом ведомстве, по имеющейся информации, ситуация в селе сложная. Это связано с тем, что туда периодически наведываются военнослужащие ВСУ для проведения так называемых фильтрационных мероприятий. Они вводят своего рода комендантский час, жителям запрещают выходить из домов в целях проверки паспортного режима.

Спустя три дня официальный представитель СКР Светлана Петренко сообщила, что Следственный комитет России проверяет данные о незаконных действиях украинских военнослужащих. Также ведомству стало известно, что у граждан РФ изъяли паспорта.

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